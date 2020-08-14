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Россиян предупредили о последствиях запивания жирного мяса холодными напитками 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Раскрыты последствия запивания мяса холодным
Фото: Lenta.ru
Запивание жирного мяса холодной водой может привести к болям в животе, тошноте и приступам панкреатита. О таких последствиях россиян предупредил профессор кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии МГМУ имени Сеченова, гастроэнтеролог Алексей Буеверов в беседе с агентством «Москва».
По его словам, холодная вода и любые другие холодные напитки в сочетании с жирным мясом могут «спровоцировать плохое переваривание жира», из-за чего и возникают проблемы. У кого-то боли могут начаться сразу, у кого-то — чуть позже. Такие тяжелые последствия, как панкреатит, бывают редко.
Ранее диетолог, врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова раскрыла способ снизить вред от приготовленного на мангале мяса. По ее словам, это помогут сделать свежие огурцы и зелень — они уменьшат эффект от канцерогенной корочки.

«Если вы в каждый прием пищи включаете какой-то вид белка и какой-то вид клетчатки — овощи, ягоды или фрукты, — то вы балансируете. Вы учитываете и клетчатку, которая нам нужна в силу таких существующих в мире проблем, как рак, атеросклероз, лишний вес и диабет, так и даете организму полноценный белок», — пояснила Дианова.

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