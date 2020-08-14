Раскрыты последствия запивания мяса холодным

Запивание жирного мяса холодной водой может привести к болям в животе, тошноте и приступам панкреатита. О таких последствиях россиян предупредил профессор кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии МГМУ имени Сеченова, гастроэнтеролог Алексей Буеверов в беседе с агентством «Москва».

По его словам, холодная вода и любые другие холодные напитки в сочетании с жирным мясом могут «спровоцировать плохое переваривание жира», из-за чего и возникают проблемы. У кого-то боли могут начаться сразу, у кого-то — чуть позже. Такие тяжелые последствия, как панкреатит, бывают редко.

Ранее диетолог, врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова раскрыла способ снизить вред от приготовленного на мангале мяса. По ее словам, это помогут сделать свежие огурцы и зелень — они уменьшат эффект от канцерогенной корочки.