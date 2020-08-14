Назван самый подорожавший продукт в РФ за год 

В России самым подорожавшим за год продуктом стала гречка. Так, килограмм этой крупы подорожал в 1,7 раз и достиг стоимости в 87,1 рубля.

Такой скачок в цене специалисты объясняют тем, что в начале 2020 года наблюдался ажиотажный спрос на гречку. Дело в том, что из-за пандемии коронавируса россияне начали активно запасаться продуктами с долгим сроком хранения. Поставщики не упустили возможности поднять на такие продукты цены.

«Сейчас оптовая стоимость крупы стабилизировалась на фоне ожидания нового урожая, от него будет зависеть дальнейшая динамика»,

— объяснил заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов

Эксперты считают, что к октябрю цена на крупу должна значительно снизиться из-за поставок нового урожая. Но и спрос на этот продукт упадет.