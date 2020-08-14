Россиянам раскрыли тайну правильного ужина 

О секретах правильного ужина рассказал на телеканале «Звезда» доцент кафедры диетологии и нутрициологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Альфред Богданов.
По словам специалиста, на ужин предпочтительно есть белковые и овощные блюда, потому как это позволяет избежать проблем с избыточным весом. Самым рациональным эксперты считают ужин из овощей и рыбы, овощей и мяса или курицы. При этом допустимо употреблять на ужин творожные и молочные продукты.
При этом эксперт призвал отказаться от употребления на ночь пищи с высоким содержанием углеводов. Например, картофеля, макаронов, круп, риса и хлебобулочных изделий.
По его словам, на ужин лучше всего есть овощные и белковые блюда, поскольку это поможет избежать проблем, связанных с избыточным весом. Наиболее рациональным считается ужин из рыбы и овощей, мяса и овощей или курицы и овощей.
Также допустимо ужинать молочными и творожными продуктами.
Специалист объяснил, что если есть такие продукты вечером, они уходят в жировую массу, являясь «источником труднорастрачиваемой энергии».
Поэтому многие эксперты не рекомендуют есть во второй половине дня фрукты, так как многие из них содержат много углеводов.
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