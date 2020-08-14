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Россиянам раскрыли тайну правильного ужина 

Диана Товсепова 1 час назад
О секретах правильного ужина рассказал на телеканале «Звезда» доцент кафедры диетологии и нутрициологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Альфред Богданов.
По словам специалиста, на ужин предпочтительно есть белковые и овощные блюда, потому как это позволяет избежать проблем с избыточным весом. Самым рациональным эксперты считают ужин из овощей и рыбы, овощей и мяса или курицы. При этом допустимо употреблять на ужин творожные и молочные продукты.
При этом эксперт призвал отказаться от употребления на ночь пищи с высоким содержанием углеводов. Например, картофеля, макаронов, круп, риса и хлебобулочных изделий.
По его словам, на ужин лучше всего есть овощные и белковые блюда, поскольку это поможет избежать проблем, связанных с избыточным весом. Наиболее рациональным считается ужин из рыбы и овощей, мяса и овощей или курицы и овощей.
Также допустимо ужинать молочными и творожными продуктами.
Специалист объяснил, что если есть такие продукты вечером, они уходят в жировую массу, являясь «источником труднорастрачиваемой энергии».
Поэтому многие эксперты не рекомендуют есть во второй половине дня фрукты, так как многие из них содержат много углеводов.
Ранее "Рамблер" писал, что назван идеальный овощ для снижения веса.
Женский форум
Еда , Видео , ТК "Звезда"
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