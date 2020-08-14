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Названа опасность помидоров для некоторых людей 

Lenta.ru и ещё 3 5 часов назад
Названа опасность помидоров
Фото: Lenta.ru
Диетолог из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова назвала несколько групп людей, которым не рекомендуется есть помидоры. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам эксперта, томаты опасны для людей, которые страдают от гастрита и язвенных заболеваний. Причина этому — большое количество органических кислот в помидорах. Также томаты противопоказаны аллергикам, так как плод стимулирует в организме выброс гистамина — медиатора, запускающего процесс аллергии.
Круглова отметила, что при заболеваниях желудочно-кишечного тракта лучше не есть свежие помидоры. Она подчеркнула, что термически обработанные томаты гораздо полезнее.
Диетолог посоветовала есть поменьше томатных соусов из магазинов, так как в них добавляют сахар, усилители вкуса и острые специи. Все это может вызвать раздражение или отеки, особенно у людей с проблемами с желудком.
Ранее главный диетолог министерства здравоохранения Краснодарского края Лейла Кадырова назвала несколько групп людей, которым не рекомендуется есть грибы. По словам эксперта, дикорастущие грибы ни в коем случае не следует давать детям до пяти-шести лет. Также продукт противопоказан людям с непереносимостью трегалозы — особого вида сахаров.
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