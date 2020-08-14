Продукты, которые творят чудеса в интимной сфере

Увеличить сексуальное желание помогут продукты, в которых содержатся афродизиаки. Эти вещества есть в грецких орехах, руколе, кофе и морепродуктах.

По словам сексолога Сергея Ланга, рукола повышает либидо у человека. Кроме того, это растение хорошо влияет на иммунную систему, передает радио Sputnik.

«Каждый человек во многом подбирает афродизиак для себя. Нельзя сказать, что если рукола — афродизиак, то она будет для каждого человека полезна и принесет ему желаемый эффект»,

— подчеркнул специалист.

Также Ланг отметил, что очень важно учитывать особенности своего организма. Ведь, по словам эксперта, основные стимулы в интимной близости идут не из желудка, а из головы.