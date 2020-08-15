Вредные пищевые привычки из СССР

СССР нет уже 29 лет, а привычки остались. Что самое интересное — многие люди продолжают следовать советским стереотипам питания, даже не задумываясь о том, что сейчас можно питаться намного лучше, здоровее и полезнее. «Рамблер» собрал несколько вредных пищевых привычек со времен Советского Союза.

Обедать тремя блюдами сразу

Если человек ест три раза в день, а не пять, то за один прием пищи он должен съесть намного больше всего. Так появился классический советский обед из трех блюд — большая тарелка супа с хлебом, тарелка второго (часто тоже с хлебом) и еще был компот (обычно с булочкой). В результате такой обильный прием пищи за один раз приводил к перееданию.

Завтракать кашей

Полезны только каши из цельного зерна. А вот от продуктов быстрого приготовления нужно отказаться. Ничего хорошего в них нет — сплошной сахар и быстрые углеводы. Да и вообще, существует столько вкусных и полезных вариантов завтраков. Нет смысла ограничиваться кашами. Лучше питаться разнообразно, чем есть только одно, пусть даже очень полезное, блюдо.

Пить мало воды

Еще одна советская привычка — о пользе и необходимости пить достаточное количество хорошей чистой воды в те времена никто не говорил. Поэтому многие до сих пор не могут осознать, что для нормальной работы организма требуется не меньше двух литров воды в день.

Есть только местные ягоды, овощи и фрукты

Питаться сезонными овощами и фруктами, которые были выращены на территории СССР — было не модой, а необходимостью. Экзотические фрукты были в дефиците. Хорошо, если под Новый год удавалось купить сладкие апельсины или мандарины.