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Одни любят мясные блюда, другие готовы душу продать за экзотические фрукты, а третьи обожают сладкие булочки. Я же просто жить не могу без картошки! Готова есть ее в любом виде, но, тем не менее, больше всего предпочитаю «по-деревенски».

Думаю, каждая сталкивалась с проблемой, что картошка не всегда получается с хрустящей корочкой. Вот и я долгое время я не могла понять, что же делаю не так.

В итоге недавно я узнала, в чем была моя главная ошибка в приготовлении картофеля по-деревенски. Оказалось, прежде, чем запекать овощ в духовке, нужно его отварить буквально в течение нескольких минут в кипящей воде. Это требуется для того, чтобы специи и соль могли хорошо и равномерно распределиться, а не стечь с сырых картофельных долек. Крахмал на поверхности обварится, благодаря чему картошка станет липкой и будет хорошо удерживать на себе маринад. Кроме того, крахмальная поверхность, пропитанная маслом, станет основой хрустящей корочки.

Сначала я сомневалась, что варка картофеля даст хороший результат. Но каково же было мое удивление, когда я вытащила из духовки идеальный гарнир! Я не могла поверить своим глазам — хрустящая корочка снаружи и мягкое пюре внутри.

Кстати, на мой взгляд, огромную роль также играет маринад. Я использую куркуму, сладкую паприку, сухой чеснок, горчицу, кориандр молотый, черный перец молотый, молотые тимьян и майоран, сухой укроп. С такими специями ваш картофель по-деревенски будет лучше, чем в любом ресторане.