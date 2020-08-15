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Врач раскрыл список запрещенных на ужин продуктов 

Lenta.ru и ещё 6 7 часов назад
Врач раскрыл список запрещенных на ужин продуктов
Фото: Lenta.ru
Врач-диетолог Наталья Круглова раскрыла россиянами список запрещенных для употребления на ужин продуктов. Ее слова в субботу, 15 августа, приводит РИА Новости.
Как отметила специалист, в вечерние часы следует отказаться от пищи, которая излишне нагружает пищеварительную систему, в частности, от мяса, сладостей и выпечки.

«Мясо — свинина, говядина, баранина — переваривается по четыре-пять часов. Эта еда тяжелая — она не даст возможность организму отдохнуть за ночь. Также не стоит употреблять продукты, насыщенные большим количеством калорий и содержащие мало пищевых волокон. В первую очередь сюда относятся выпечка, различные сладости — все то, где много сахара», — пояснила Круглова.

Она также призвала исключить из вечернего рациона маринованные овощи и соленья, а тем, кто следит за весом, — еще и крупы с картофелем. Вместо этого на ужин рекомендуется употреблять растительную пищу, морепродукты, мясо птицы и нежирные и молочные продукты. В качестве десерта можно позволить себе фрукты, добавила Круглова.
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Еда , Наталья Круглова , РИА Новости
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