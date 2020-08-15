Назван идеальный для похудения овощ

Диетологи назвали овощ, идеальный для похудения — по их словам, это кабачок. Как рассказала диетолог Ольга Шестакова , он низкокалорийный, но при этом питательный, пишет портал «Экономика сегодня».

Как рассказала Шестакова, в кабачке содержится наибольшее количество полезных веществ при сравнительно низкой калорийности. Еще одним плюсом овоща является то, что его можно приготовить в разных вариациях, а соответственно, блюда из него долго не будут надоедать. Так, портал Утро.ру недавно опубликовал рецепт маринованных кабачков с чесноком — такое блюдо можно заготовить заранее и потом есть всю зиму.

В составе кабачка содержатся витамины В1, В2, С, РР, А и множество микроэлементов. Однако тем, кто страдает нарушениями работы желудочно-кишечного тракта и почек нужно с осторожностью употреблять этот овощ.

Даже тем, кто соблюдает диету необходимо разнообразить свой рацион разными продуктами — употребление ограниченного количества продуктов может привести к нехватке тех или иных микроэлементов.