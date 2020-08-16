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Когда дыня становится опасной 

АГРОXXI 1 час назад
Когда дыня становится опасной
Фото: АГРОXXI
Сезон бахчевых в самом разгаре, и вот что рекомендуют эксперты Органа по сертификации продукции ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» по поводу дыни
К бахчевым культурам относится дыня, которая массово созревает и реализуется в торговых сетях и на рынках в конце лета — в августе. По научным классификациям дыня относится к классу тыквенных, видовой род огурец. Из этого следует, что она — овощ.
Нормы показателей безопасности: токсичных элементов, пестицидов, нитратов, радионуклидов — указаны в ТР ТС 021/2011 «Безопасность пищевой продукции». Качество дынь должно соответствовать характеристикам, указанным в ГОСТе 7178-2015 «Дыни свежие». К основным органолептическим показателям относятся: запах, вкус, зрелость, твердость, а также соответствие по калибровке сорта.
Ароматная, сочная, сладкая дыня — это одно из самых любимых лакомств летне-осеннего периода. Кроме привлекательного внешнего вида и приятного вкуса, дыня имеет огромное количество полезных микроэлементов и витаминов, что благотворно влияет на организм и здоровье человека.
Дыня имеет огромный кладезь полезных веществ. Высокое содержание железа помогает благотворно влиять на все проблемы с кровью: малокровие, низкий гемоглобин; проблемы с печенью и почками. Магний и кремний являются природными составными и хорошо воздействуют на мышцы сердца, способствуют благополучной работе всей сосудистой системы.
Витамин С отвечает за иммунную систему и предотвращает различные вирусные и простудные заболевания, может выводить из организма холестерин. Самым распространенным применением дыни является употребление в свежем виде. Но это не исключает приготовление различных джемов, варенья, мармеладов, цукатов, повидла.
Чрезмерное употребление дыни может спровоцировать спазмы и тяжесть, может стать причиной послабления кишечника. Дыня может стать главным источником попадания в организм пестицидов и нитратов, эти средства активно используются для борьбы с вредителями. Увеличиваются случаи отравлений дынями, так как организм получает слишком высокую дозу нитрата натрия. Поэтому надо избегать покупать ее раньше массовой реализации в августе-сентябре.
Дыня должна благоухать приятным и сильным ароматом. Любые вредные вещества, что могли попасть в процессе выращивания и подкормки, остаются на корке и вблизи нее, поэтому мякоть лучше срезать от корки на 1 см. Самой опасной частью является «хвостик».
Дыни следует есть отдельно от других продуктов, чтобы не подвергать желудок опасности от брожения сахаров. Придерживаясь элементарных правил и избегая чрезмерного употребления, дыни являются отличными плодами, которые имеют невероятные вкусовые качества и огромный запас положительных веществ, благотворно влияющих на здоровье человека.
(Материал подготовлен экспертами Органа по сертификации продукции ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»).
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