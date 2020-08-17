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В лесах Подмосковья появились особо опасные грибы 

ТК «Звезда» и ещё 2 14 часов назад
В лесах Подмосковья появились опасные грибы
Фото: ТК «Звезда»
Данная разновидность плесени паразитирует на погибших деревьях и пнях, и выглядит как оранжевые и серые шарики.
Опасные грибы появились в подмосковных лесах. Их научное название — ликогала древесинная.
Эта разновидность плесени паразитирует на погибших деревьях и пнях и выглядит как оранжевые и серые шарики. При созревании они лопаются и разбрасывают споры, в которых находятся возбудители опасных заболеваний.
Они легко проникают в организм человека воздушно-капельным путем. Поэтому лесники советуют обходить их стороной, и ни в коем случае не пытаться потрогать и тем более раздавить, сообщает портал «Подмосковье сегодня».
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