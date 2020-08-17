Названа каша, снижающая уровень сахара в крови 

Ролик рассказывает о незаслуженно забытой каше, которая считается одной из самых полезных. Наши предки регулярно ели эту кашу, но сейчас её вкус мало кому знаком. Речь идёт о конопляной каше, богатой микроэлементами и витаминами, без которых нашему организму сложно существовать. Введя конопляную кашу в рацион, можно наладить сон, снизить уровень сахар в крови, очистить организм от шлаков. Чем ещё полезна каша из семян конопли и какие незаменимые элементы в ней содержатся, узнайте из ролика.