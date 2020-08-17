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Названа каша, снижающая уровень сахара в крови 

Елена Красовская 1 час назад
Ролик рассказывает о незаслуженно забытой каше, которая считается одной из самых полезных. Наши предки регулярно ели эту кашу, но сейчас её вкус мало кому знаком. Речь идёт о конопляной каше, богатой микроэлементами и витаминами, без которых нашему организму сложно существовать. Введя конопляную кашу в рацион, можно наладить сон, снизить уровень сахар в крови, очистить организм от шлаков. Чем ещё полезна каша из семян конопли и какие незаменимые элементы в ней содержатся, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что раскрыты способы быстро избавиться от запаха чеснока.
Еда , Видео , Здоровье
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