Продукты, которые наносят серьезный вред кишечнику 

Какие пищевые привычки приводят к настоящим проблемам

Одним из наиболее уязвимым органом в нашем организме специалисты по праву считают кишечник. Без здорового кишечника трудно представить представить осуществление правильной работы всех систем, да и в целом наша активность зависит от того, насколько сбалансирован наш рацион и как с ним справляется наша пищеварительная система. Какие же продукты призваны нарушить наши планы и не принесут ничего, кроме проблем с кишечником? Давайте разберемся.

Некоторые виды злаков

Клейковина, содержащаяся в пшенице не так безобидна, какой может показаться на первый взгляд. Пшеничный белок представляет настоящую проблему для кишечника — он просто с ним не справляется. При неуемном употреблении рафинированных зерен (белого хлеба) могут развиться серьезные нарушения, вплоть до воспалительного процесса.

Красное мясо

Правильно приготовленное мясо едва ли способно оставить равнодушным настоящего гурмана, однако и здесь важно знать меру — частое употребление способно «подарить» вам такие проблемы, как подагра, воспалительные элементы не только в самом кишечнике, но и в любом другом органе ЖКТ. Мясо действительно довольно сложно переваривается и значительно меняет бактериальный фон в органе. Будьте аккуратны!

Пережаренная еда

Согласитесь, многие из нас периодически балуют себя порцией жареного картофеля или другим любимым продуктом, требующим приготовления на сковороде. Одним из главных минусов такого способа приготовления является привыкание — пожарил один раз, отказаться будет сложно. Здесь и начинаются проблемы с органами ЖКТ: кислотный рефлюкс, боли в кишечнике, развитие язвы и другие «прелести» употребления жареных продуктов. Задумайтесь, так ли вам хочется взять эту ароматную порцию фри в любимом кафе?

Крепкий кофе

Городской житель на 80% состоит из кофе, как шутят многие офисные сотрудники. И действительно — едва ли вы найдете офис, где откажутся от кофе. Отсюда и начинаются проблемы. Людям с повышенной кислотностью диетологи советуют переключиться на цикорий или просто некрепкий чай, но не все так просто. Кофе вызывает настоящее привыкание, не хуже алкоголя, а потому, если вы решили сократить употребление любимого напитка, начните с перехода на кофейные напитки вроде латте, постепенно снижайте количество выпитых чашек.