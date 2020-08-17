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Кавказский фрукт, который помогает прожить до 100 лет 

Анастасия Иванова 41 минуту назад
Жители Кавказа славятся своим долголетием. Конечно, огромную роль в этом играют чистый горный воздух и активный образ жизни. Но есть еще один секрет, о котором сейчас расскажет «Рамблер».
На Кавказе очень ценят такой фрукт как гранат. Этот плод содержит в себе много полезных веществ, например, витамин С, танин и лимонную кислоту.
Из граната также делают свежевыжатый сок. Считается, что этот напиток позитивно влияет на здоровье мужчины, нормализует обмен веществ, укрепляет иммунную систему, повышает половую функцию мужчины.
Несомненная польза гранатового сока для организма также объясняется следующими факторами:
  • снижение кровяного давления;
  • нормализация уровня холестерина;
  • избавление от нервозности, апатии;
  • предупреждение развития онкологии;
  • уменьшение отечности;
  • повышение упругости кожи;
  • укрепление кровеносных сосудов.
Кроме того, входящие в состав сока витамины А, Е препятствуют облысению. Также дают силу и выносливость, которые так необходимы, если вы ведете активный образ жизни.
Конечно, пакетированный сок не принесет организму столько пользы. Важно пить именно свежевыжатый. Главное — делать это регулярно. Но не стоит употреблять его натощак. В таком случае можно навредить организму, повысив кислотность желудка. Оптимальным решением считается употребление спустя 30–40 минут после приема пищи. Тогда вы повысите шанс прожить до ста лет!
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