Жители Кавказа славятся своим долголетием. Конечно, огромную роль в этом играют чистый горный воздух и активный образ жизни. Но есть еще один секрет, о котором сейчас расскажет «Рамблер».

На Кавказе очень ценят такой фрукт как гранат. Этот плод содержит в себе много полезных веществ, например, витамин С, танин и лимонную кислоту.

Из граната также делают свежевыжатый сок. Считается, что этот напиток позитивно влияет на здоровье мужчины, нормализует обмен веществ, укрепляет иммунную систему, повышает половую функцию мужчины.

снижение кровяного давления;

нормализация уровня холестерина;

избавление от нервозности, апатии;

предупреждение развития онкологии;

уменьшение отечности;

повышение упругости кожи;

укрепление кровеносных сосудов. Несомненная польза гранатового сока для организма также объясняется следующими факторами:

Кроме того, входящие в состав сока витамины А, Е препятствуют облысению. Также дают силу и выносливость, которые так необходимы, если вы ведете активный образ жизни.

Конечно, пакетированный сок не принесет организму столько пользы. Важно пить именно свежевыжатый. Главное — делать это регулярно. Но не стоит употреблять его натощак. В таком случае можно навредить организму, повысив кислотность желудка. Оптимальным решением считается употребление спустя 30–40 минут после приема пищи. Тогда вы повысите шанс прожить до ста лет!