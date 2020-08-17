Врач-диетолог из Испании Айтор Санчес рассказал, какой продукт незаменим для человеческого организма. Об этом пишет газета La Vanguardia.

По мнению эксперта, человеку необходимо ввести в свой рацион имбирь. Он снижает уровень сахара в крови и помогает при укачивании. Чтобы избавиться от тошноты, нужно выпить чай или печенье с имбирем.

Однако диетолог предупредил, что диабетикам нужно есть этот продукт с осторожностью, так как он повышает чувствительность к инсулину.

Кроме того, имбирь может привести к проблемам с пищеварением, если переборщить с его количеством. Врач посоветовал употреблять его в виде специи.