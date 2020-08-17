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Диетолог назвал незаменимый для организма продукт 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Врач-диетолог из Испании Айтор Санчес рассказал, какой продукт незаменим для человеческого организма. Об этом пишет газета La Vanguardia.
По мнению эксперта, человеку необходимо ввести в свой рацион имбирь. Он снижает уровень сахара в крови и помогает при укачивании. Чтобы избавиться от тошноты, нужно выпить чай или печенье с имбирем.
Однако диетолог предупредил, что диабетикам нужно есть этот продукт с осторожностью, так как он повышает чувствительность к инсулину.
Кроме того, имбирь может привести к проблемам с пищеварением, если переборщить с его количеством. Врач посоветовал употреблять его в виде специи.
Ранее "Рамблер" сообщал, что раскрыт способ быстро избавиться от запаха чеснока.
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