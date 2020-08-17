Можно ли похудеть с помощью риса

Рис – это не только доступный и весьма вкусный, но еще и довольно полезный продукт. Кроме того, этот злак способствует снижению веса. «Рамблер» расскажет, как избавиться от лишнего веса при помощи белых зерен.

Рисовая диета очень распространена среди желающих похудеть. Она получила популярность благодаря уникальным свойствам этого злака – он не вызывает аллергию, отлично выводит жидкости из организма, в том числе и токсины, легко усваивается организмом, очищает кровь, нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Также рис благотворно влияет на сердце и является низкокалорийным продуктом.

Существует очень много различных диет на основе риса, однако наиболее эффективным считается вариант, когда кроме отварного риса в пищу не употребляется больше ничего. Такую диету можно применять в течение трех дней.

Другие виды рисовых диет предусматривают употребление в пищу нежирных сортов мяса, отварной рыбы, овощей с низким содержанием крахмала, запеченные тыкву и яблоки.