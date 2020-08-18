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Лучший продукт для улучшения памяти 

Gotovim-Edim.Ru 3 часа назад
Лучший продукт для улучшения памяти
Фото: depositphotos.com
Для того чтобы наш мозг работал активно, ему нужна физическая активность, здоровый сон, свежий воздух и правильное питание. Недостаток витаминов и минералов может вызвать провалы в памяти, усталость и рассеянность. Специалисты рассказали, какой продукт является лучшим для укрепления памяти.
Этим продуктом оказалась красная рыба. Она дарит организму долголетие, поскольку богата жирными кислотами. А именно жирные кислоты снижают уровень холестерина в крови, придают коже эластичность, а волосам — сияние. Помимо этого, красная рыба уменьшает воспаление на коже и улучшает защитные силы организма. В этом продукте много белка, который полезен для мозга, а также витамина Д, без которого не будет работать полноценно нервная система.
Для того, чтобы получить максимальную пользу от красной рыбы, ее нужно кушать пару раз в неделю. Остановите выбор на свежем продукте. Высокие температуры, соль и заморозка убивают витамины и жирные кислоты в ней. Поэтому не стоит покупать копченую рыбу. Однако будьте осторожны и с выбором свежей рыбы, так как она может содержать паразитов.
Как правильно выбрать рыбу? Во-первых, она должна приятно пахнуть. Также обращайте внимание на ее глаза — выпуклые, блестящие и не мутные. Затянутые поволокой впавшие глаза свидетельствуют о том, что продукт уже давно пылится на прилавке. Смотрите и на жабры, окраска которых должна быть равномерной, розовой или красной. Зеленый или серый цвет жабр свидетельствует о том, что рыба не первый свежести.
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