Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продукты, которые не стоит употреблять с молоком 

Gotovim-Edim.Ru 16 минут назад
Продукты, которые нельзя употреблять с молоком
Фото: depositphotos.com
Молоко — продукт, который рождает массу споров. Одни диетологи утверждают, что молоко не стоит употреблять в зрелом возрасте, а другие спорят с ними, намекая на то, что более полезного напитка не найти. При этом оба лагеря, на которые разделились диетологи, сходятся в едином мнении о перечне продуктов, с которыми молоко употреблять не стоит.

Кофе

Если вы привыкли пить кофе с молоком или сливками, вы совершаете серьезную ошибку. Молоко сводит бодрящий эффект от кофе на нет, поэтому после такого напитка вы будете чувствовать только усталость.

Чай

В зеленом чае содержатся антиоксиданты, действие которых молоко снижает в несколько раз. Еще одно неприятное последствие такого тандема — расширение сосудов.

Рыба или морские продукты

Два разных вида белка при встрече дают осложнения на почки. Поэтому от пасты с рыбой в сливочном соусе лучше отказаться.

Яйца

Здесь действует такой же сценарий, как и в предыдущем пункте. Сочетать молоко с яйцами или сырами — плохая идея. Поэтому в привычный омлет лучше не доливать молоко.

Фрукты

Фрукты и так тяжело усваиваются организмом, а молоко еще больше ухудшает этот процесс. Поэтому от сливочных десертов с фруктами стоит отказаться, если вы не хотите столкнуться с дискомфортом желудка или изжогой.

Овощи

С молоком не нужно употреблять не только соленые огурцы, но и томаты, брокколи, морковь и другие овощи. Комбинируйте их с любыми другими продуктами но не с молочкой.
Видео дня. Сына Полищук заподозрили в романе с юной коллегой
Gotovim-Edim.Ru: последние новости
Какое количество кофе нужно пить, чтобы похудеть? Какое количество кофе нужно пить, чтобы похудеть? Самые полезные витамины для похудения и в каких продуктах их искать Самые полезные витамины для похудения и в каких продуктах их искать Полезные уловки, которые спасут подпортившуюся пищу Полезные уловки, которые спасут подпортившуюся пищу
Женский форум
Еда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не по возрасту мне так обнажаться»
«Не по возрасту мне так обнажаться»
Стало известно, как Легкоступова получила травму
Стало известно, как Легкоступова получила травму
«Опять юбку забыла»: Бузова блеснула «прелестями»
«Опять юбку забыла»: Бузова блеснула «прелестями»
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Женщина не улыбается 40 лет, чтобы не стареть
03:02
Женщина не улыбается 40 лет, чтобы не стареть
Красота
Как меняются знаменитости после пластики
03:06
Как меняются знаменитости после пластики
Красота Звёзды
Звезды, без стеснения жившие на две семьи
05:12
Звезды, без стеснения жившие на две семьи
Любовь Звёзды
Майли Сайрус устала от секса
00:34
Майли Сайрус устала от секса
Звёзды
Названа каша, снижающая уровень сахара в крови
04:30
Названа каша, снижающая уровень сахара в крови
Еда Здоровье
Как заснуть, если сон никак не приходит
04:42
Как заснуть, если сон никак не приходит
Здоровье Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение