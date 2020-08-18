Продукты, которые нельзя употреблять с молоком

Молоко — продукт, который рождает массу споров. Одни диетологи утверждают, что молоко не стоит употреблять в зрелом возрасте, а другие спорят с ними, намекая на то, что более полезного напитка не найти. При этом оба лагеря, на которые разделились диетологи, сходятся в едином мнении о перечне продуктов, с которыми молоко употреблять не стоит.

Кофе

Если вы привыкли пить кофе с молоком или сливками, вы совершаете серьезную ошибку. Молоко сводит бодрящий эффект от кофе на нет, поэтому после такого напитка вы будете чувствовать только усталость.

Чай

В зеленом чае содержатся антиоксиданты, действие которых молоко снижает в несколько раз. Еще одно неприятное последствие такого тандема — расширение сосудов.

Рыба или морские продукты

Два разных вида белка при встрече дают осложнения на почки. Поэтому от пасты с рыбой в сливочном соусе лучше отказаться.

Яйца

Здесь действует такой же сценарий, как и в предыдущем пункте. Сочетать молоко с яйцами или сырами — плохая идея. Поэтому в привычный омлет лучше не доливать молоко.

Фрукты

Фрукты и так тяжело усваиваются организмом, а молоко еще больше ухудшает этот процесс. Поэтому от сливочных десертов с фруктами стоит отказаться, если вы не хотите столкнуться с дискомфортом желудка или изжогой.

Овощи

С молоком не нужно употреблять не только соленые огурцы, но и томаты, брокколи, морковь и другие овощи. Комбинируйте их с любыми другими продуктами но не с молочкой.