Составлен список смертельно опасных продуктов

Перечень потенциально опасной еды подготовили американские ученые из Управления по саннадзору.

Как передает онлайн-издание sozcu.com, самым главным источником потенциальной опасности считаются яйца. Не рекомендуется употреблять этот продукт в сыром виде, так как они при неправильном хранении могут «заразить» человека сальмонеллезом. Важно покупать только свежие яйца и держать их только в холодильнике. На втором месте по степени опасности — грибы. От них может быть два варианта опасности: с одной стороны, если вы собираете их самостоятельно, есть риск срезать несъедобный или ядовитый. С другой — те, которые растут вдоль дорог, вблизи свалок и промышленных предприятий, впитывают в себя все токсичные вещества.

Смертельно опасным может быть и такой привычный напиток, как кофе. Помимо того, что он ведет к пожелтению зубов и нарушению режима сна при злоупотреблении им. Однако кофе еще и принято пить горячим, что при неосторожном обращении может стать причиной ожогов, в том числе и серьезных. Доказательство тому — судебные иски от многочисленных пострадавших. Может привести к летальному исходу и любовь к тунцу. Эта рыба — одна из самых популярных в мире, но ее нельзя есть беременным женщинам, так как влияет на развитие плода, а злоупотребление им оказывает негативное влияние на нервную систему.

Брокколи тоже может стать причиной проблем со здоровьем и даже смерти. Если его плохо мыть, оно может привести к заражению кишечной палочкой. По этой же причине потенциально опасна, кстати, не только капуста, но и листовые овощи, руккола, шпинат. В этот список также входят устрицы — они переносчики различных инфекций и загрязнений в водоемах, где они обитают; сосиски, которыми часто давятся дети и арахис — один из самых главных аллергенов в мире, который часто становится причиной летальных исходов.