Врачи раскрыли правду о жирных продуктах

Испанские диетологи опровергли миф об опасности жирных продуктов для организма. Об этом сообщает La Vanguardia.

Врачи заявили, что есть пять жирных продуктов, которые на самом деле полезны для организма. Один из экспертов Наталья Кальве включила в список яйца и орехи. В них есть необходимые микроэлементы и витамины.

Диетолог Даниэль Урсуа отметил, что в список полезных продуктов нужно включить авокадо. В нем есть жиры, полезные для сердца. Врач Нурия Монфулледа отметила, что такими же свойствами обладает калорийный лосось.

Другой эксперт Мигель Лопес Морено призвал не считать калории, а употреблять пищу, в которой содержится больше всего полезных веществ.

Кроме того, диетологи опровергли миф о пользе растительного молока. Они отметили, что в животном молоке присутствуют полезные для организма насыщенные жиры.