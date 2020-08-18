Как использовать арбузные корки 

О пользе арбуза знает каждый. Но большинство едят исключительно мякоть, не подозревая о том, что в шкурках тоже масса витаминов. «Рамблер» расскажет, как их правильно использовать.

снимает отеки, возникшие из-за проблем с сердцем и почками;

нормализует водно-солевой баланс;

понижает давление;

помогает в борьбе с лишними килограммами, с проявлениями целлюлита;

улучшает общее состояние при подагре;

ускоряет восстановительный процесс организма после затяжного недуга или агрессивного лечения;

выводит из организма вредные вещества;

угнетает воспалительные процессы, возникающие в пищеварительной системе;

способствует выведению камней из почек, мочевого пузыря, а также снижает вероятность их повторного образования;

устраняет проблемы с дефекацией. Прежде всего, стоит разобраться, в чем же польза арбузных корок:

Отвар

Из арбузных корок можно делать отвар, который положительно скажется на здоровье людей, страдающих от ожирения, почечных и желудочных заболеваний. Для этого необходимо 100 грамм корок залить литом воды, час варить смесь на медленном огне и еще час настоять. После этого через сито нужно слить жидкость и охладить. Свежий напиток надо пить по полстакана трижды в день.

Маска

Для того, чтобы сделать в домашних условиях маску, необходимо срезать зеленый слой, оставив только белый, и замочить шкурки на 2-3 часа в воде. После этого необходимо перетереть корки на терке. Далее добавьте к получившейся смеси яичный желток и чайную ложку оливкового масла. После этого можете смело наносить маску на лицо на 15-20 минут.

Варенье

Варенье из арбузных корок очень полезно, особенно в зимний период, когда организм испытывает нехватку витаминов. Для этого нам потребуется тоже только белая часть кожуры, которую надо нарезать кусочками. Затем засыпьте корки сахаром и оставьте на ночь. С утра промыть, размельчить, добавить лимон и поставить полученную смесь на медленный огонь на 20 минут. После дать варенью настояться 4 часа, а затем снова довести до кипения и варить 15 минут минут.