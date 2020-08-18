Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как использовать арбузные корки 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Как использовать арбузные корки
Фото: Рамблер
О пользе арбуза знает каждый. Но большинство едят исключительно мякоть, не подозревая о том, что в шкурках тоже масса витаминов. «Рамблер» расскажет, как их правильно использовать.
Прежде всего, стоит разобраться, в чем же польза арбузных корок:
  • снимает отеки, возникшие из-за проблем с сердцем и почками;
  • нормализует водно-солевой баланс;
  • понижает давление;
  • помогает в борьбе с лишними килограммами, с проявлениями целлюлита;
  • улучшает общее состояние при подагре;
  • ускоряет восстановительный процесс организма после затяжного недуга или агрессивного лечения;
  • выводит из организма вредные вещества;
  • угнетает воспалительные процессы, возникающие в пищеварительной системе;
  • способствует выведению камней из почек, мочевого пузыря, а также снижает вероятность их повторного образования;
  • устраняет проблемы с дефекацией.

Отвар

Из арбузных корок можно делать отвар, который положительно скажется на здоровье людей, страдающих от ожирения, почечных и желудочных заболеваний. Для этого необходимо 100 грамм корок залить литом воды, час варить смесь на медленном огне и еще час настоять. После этого через сито нужно слить жидкость и охладить. Свежий напиток надо пить по полстакана трижды в день.

Маска

Для того, чтобы сделать в домашних условиях маску, необходимо срезать зеленый слой, оставив только белый, и замочить шкурки на 2-3 часа в воде. После этого необходимо перетереть корки на терке. Далее добавьте к получившейся смеси яичный желток и чайную ложку оливкового масла. После этого можете смело наносить маску на лицо на 15-20 минут.

Варенье

Варенье из арбузных корок очень полезно, особенно в зимний период, когда организм испытывает нехватку витаминов. Для этого нам потребуется тоже только белая часть кожуры, которую надо нарезать кусочками. Затем засыпьте корки сахаром и оставьте на ночь. С утра промыть, размельчить, добавить лимон и поставить полученную смесь на медленный огонь на 20 минут. После дать варенью настояться 4 часа, а затем снова довести до кипения и варить 15 минут минут.
Видео дня. Названа каша, снижающая уровень сахара в крови
Женский форум
Еда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Признаки того, что вы уже превратились в «тетку»
Признаки того, что вы уже превратились в «тетку»
Признаки, выдающие неудовлетворенную женщину
Признаки, выдающие неудовлетворенную женщину
Хоркина в бикини блеснула формами на яхте
Хоркина в бикини блеснула формами на яхте
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Маркетолог объяснила, зачем нюхать школьную форму
11:03
Маркетолог объяснила, зачем нюхать школьную форму
Дети Дом и сад
Звездные супруги, не подходящие друг другу внешне
11:37
Звездные супруги, не подходящие друг другу внешне
Звёзды Красота
Российские звезды нулевых, чья слава давно померкла
03:09
Российские звезды нулевых, чья слава давно померкла
Звёзды
Простой способ навести в ванной блеск
02:36
Простой способ навести в ванной блеск
Дом и сад
Как Светлана Бондарчук нашла нового мужа
02:52
Как Светлана Бондарчук нашла нового мужа
Любовь Звёзды
Раскрыт секрет правильного кумыса
02:07
Раскрыт секрет правильного кумыса
Еда Здоровье
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение