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Почему растительное молоко лучше коровьего 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Почему растительное молоко лучше коровьего
Фото: depositphotos.com
Многие помнят с детства вкус парного молока. Наши матери и бабушки поили им нас с тех самых пор, как мы начинали ходить. Но так ли полезно коровье молоко на самом деле или все-таки стоит отдавать предпочтение растительному, расскажет «Рамблер».
Основным белком коровьего молока является казеин, который, в свою очередь, плох расщепляется в организме человека. За счет этого может появиться аллергия или расстройство пищеварения. Кроме того, в таком молоке много насыщенных жиров и, соответственно, холестерина.
Бытует мнение, что животное молоко богато кальцием. Да, это так. Но проблема в том, что он не усваивается организмом. Так как казеин является сильным окислителем, организм вынужден нейтрализовать кислоту в желудке большим количеством кальция, взятым в первую очередь из самого выпитого молока.
Тем временем, растительное молоко, например, рисовое, миндальное и соевое, благотворно влияет на нервную систему и полезно при бессоннице, стрессе и хронической усталости. При этом в таком напитке нет животного белка, насыщенных жиров, холестерина. Соответственно, оно легко будет усваиваться организмом.
Употребление растительного молока может оказать позитивное воздействие на состояние кожи и ногтей. Так, в миндальном напитке много витамина Е, который препятствует старению кожи. В кунжутном — много кальция, который способствует укреплению ногтей и волос, а в соевом — белка и витаминов группы В. В овсяном — есть кальций, марганец, медь, железо, натрий и магний, витамины групп В, Н и Е. В гречневом «молоке» содержится рутин (витамин P) и пребиотик инулин. Употребляя кокосовый напиток, можно получить витамины группы B, A, C, PP, K, E, цинк, марганец, фосфор и другие полезные элементы. В конопляном «молоке» присутствуют витамины В12 и D.
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