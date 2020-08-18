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Интересные факты о еде, которые мы ошибочно считали правдивыми 

Gotovim-Edim.Ru 21 час назад
Факты о еде, которые мы ошибочно считали правдивыми
Фото: depositphotos.com
Приготовление еды — одно из самых древних умений человека, однако оно окутано разными мифами. Попробуем их развенчать.
Трюфельное масло — отличный пример несоответствия ожиданий и того, что мы получаем по факту. На бутылках отчетливо пишут, что в состав входит оливковое масло и ароматизаторы, которые идентичны трюфелю. Получается, что перед нами обычная оливковое масло с добавками, но многие гурманы считают, что это премиальный продукт.
Наверняка вы слышали о том, что перед приготовлением мясные стейки нужно достать и подержать при комнатной температуре полчаса. Однако по факту нет никакой разницы между кусками мяса, которые достали сразу перед жаркой или за полчаса до готовки. Помимо этого они готовятся при одинаковой температуре за одно и то же количество времени.
Ходит и такой миф, что воду в чайнике нельзя кипятить дважды. Мол, в ней образуется тяжелый водород. Однако в процессе повторного кипячения лишь увеличивается количество соли в воде, которая испаряется. При этом тяжелого водорода в ней не появлялось.
Если вы переборщили с солью в первом блюде, вам могут посоветовать добавить туда пару сырых картофелин. Якобы такой лайфхак помогает впитать лишнюю соль из блюда. Лишняя соль действительно впитается в корнеплод, однако на общем содержании ее в блюде это никак не отразится. Поэтому спасти пересоленное блюдо вам не удастся.
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