Продукты, которые разрешается есть с косточками 

В детстве родители как только не пугали детей, чтобы те не ели фрукты с косточками. Однако на самом деле некоторые продукты даже полезно кушать с косточками. Расскажем о них подробнее.

Арбуз. Согласитесь, мы много времени тратим на то, чтобы избавить ягоду от косточек. Однако можно смело употреблять их в пищу, поскольку они содержат полезные для организма вещества: цинк, магний, железо. Даже белок в семечках есть и клетчатка, полезная для пищеварения. Однако, для того чтобы получить максимальную пользу семечек, их нужно тщательно разжевать. Кушать их можно отдельно от арбуза, предварительно подсушив их.

Дыня. Ее семечки тоже полезны, поскольку богаты белком, калием и витаминами А и В. Содержится в них и пектин, который выводит тяжелые металлы из организма. В условиях нашей сложной экологической ситуации такое свойство будет кстати. Старайтесь грызть семечки как можно тщательнее, чтобы получить из них всю пользу.

Виноград. Многие люди покупают его без косточек, но это неправильно. Чем горше косточки винограда, тем больше в них флавоноидов, которые ускоряют синтез коллагена, полезного для мышц и кожи. Помимо этого флавоноиды обладают антиоксидантным и противовоспалительным эффектом, которые уберегут вас от проблем с памятью.

Гранат. Его зернышки содержат полифенолы, полезные для здоровья сердца. Если съесть чашку гранатовых зернышек, можно зараз получить суточную норму витамина С.