Продукты, которые не стоит покупать даже по скидке

На какие только уловки не идут маркетологи для того, чтобы заставить покупателей приобретать сверх меры. Скидки — одна из главных подобных уловок.

Однако слепо верить им нельзя, особенно в продуктовых магазинах. Впрочем, некоторые товары не стоит приобретать даже по скидке. Какие именно? Расскажет "Рамблер".

Хлеб в магазинной упаковке

Работник одного известного российского супермаркета рассказал о том, что происходит с хлебом в магазинной упаковке на портале "Пикабу". Как выяснилось, некоторые буханки, которые привозят поставщики, упаковывает уборщица. И чаще всего она делает это без перчаток.

Маринованное мясо

Другой сотрудник магазина признался, что в маринованном мясе крайне много различных добавок и воды. Кроме того, нередко у такого продукта истекший срок годности. Чтобы скрыть аммиачный запах, в него добавляют специи.

Финики и курага

Если финики липкие и блестящие, значит, скорее всего их отмачивали в сахарном сиропе, который является идеальной средой для бактерий. Что касается кураги, то она становится ярко-оранжевой под действием диоксида серы, который провоцирует головную боль и першение в горле.

Крабовые палочки

Ни для кого не секрет, что в составе крабовых палочек краба нет. Точно также как и рыбы. Все, из чего состоит данный продукт, — углеводы и химические добавки.

"Идеальные" овощи и фрукты

Плоды яркого цвета, имеющие правильную форму, зачастую не несут никакой пользы. Как правило, такие овощи и фрукты напичканы химикатами, — именно они придают им привлекательный вид.