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Назван овощ, снижающий риск опасных болезней сердца 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Назван овощ, снижающий риск опасных болезней сердца
Фото: depositphotos.com
Употребление брюссельской капусты может снизить риск заболевания кровеносных сосудов на 46%, как узнали ученые.
Исследователи Университета Западной Австралии доказали, что ежедневное употребление брюссельской капусты или брокколи может снизить риск заболевания кровеносных сосудов на 46%. В ходе работы ученые проанализировали диету и здоровье 684 пожилых женщин. Анализ показал, что употреблявшие более 45 г брюссельской, белокочанной капусты или брокколи ежедневно женщины имели на 46% меньшую вероятность заболеваний кровеносных сосудов, чем те, кто не ел овощей.
Ранее те же ученые определили, что употребление данных овощей снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний вроде инфарктов или инсультов, но не было понятно, почему. Результаты нового исследования дают представление о возможных задействованных механизмах. У пожилых женщин, ежедневно употребляющих большее количество овощей семейства крестоцветных, имеется сниженный риск обширной кальцификации аорты.
В овощах семейства крестоцветных повышенный уровень витамина К, который может участвовать в подавлении процесса кальцификации в кровеносных сосудах. Заболевания сосудов уменьшают кровоток в теле, часто они вызываются накоплением жировых отложений кальция на внутренних стенках сосудов.
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