Икра из баклажанов: я делаю вот так, и семье нравится

Я знаю точно — сколько хозяюшек, столько и рецептов икры из баклажанов. Много рецептов и на сайте от наших семидачниц, многие брала на заметку. Делаю, мне нравится. А сейчас просто хочу рассказать о своем рецепте, который мы используем много лет. Рецепт легкий, но требующий долгих подготовительных работ. Обычно готовим всей семьей: кто-то чистит баклажаны, кто-то лук (нас много, и икры тоже заготовить надо много — любители все!). Готовим в большом казане.

Ингредиенты

Баклажаны — 5 кг Томаты — 5 кг Болгарский перец — 2,5 кг Репчатый лук — 3 кг Морковь — 1 кг Чеснок — 2 головки

Яблоки — 3 больших

Укроп, петрушка — (по вкусу)

7dach.ru Подсолнечное масло — 1 л

Продукты для икры

Время приготовления — 3 часа.

Приготовление Баклажаны и яблоки очистить от кожуры и порезать вместе с репчатым луком, яблоками и болгарским перцем кубиками или соломкой.

Томаты и морковь (по желанию) измельчить в блендере или порезать кубиками.

Все продукты добавляем постепенно. Сначала пережариваем на подсолнечном масле баклажаны. Затем добавляем морковь, лук, болгарский перец, яблоки.

После того, как смесь пережарится, добавляем томаты.

За полчаса до окончания приготовления добавляем чеснок и зелень.

Еще полчаса смесь у нас тушится, а затем в горячем виде раскладываем по банкам и закатываем.

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Икра готова.

Укутываем одеялом и оставляем до остывания. Хранить без холодильника. Попробуйте, может, вам понравится этот рецепт. И приятного аппетита!