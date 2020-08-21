Икра из баклажанов: я делаю вот так, и семье нравится

Я знаю точно — сколько хозяюшек, столько и рецептов икры из баклажанов. Много рецептов и на сайте от наших семидачниц, многие брала на заметку. Делаю, мне нравится. А сейчас просто хочу рассказать о своем рецепте, который мы используем много лет. Рецепт легкий, но требующий долгих подготовительных работ. Обычно готовим всей семьей: кто-то чистит баклажаны, кто-то лук (нас много, и икры тоже заготовить надо много — любители все!). Готовим в большом казане.
Ингредиенты
Баклажаны — 5 кг Томаты — 5 кг Болгарский перец — 2,5 кг Репчатый лук — 3 кг Морковь — 1 кг Чеснок — 2 головки
Яблоки — 3 больших
Укроп, петрушка — (по вкусу)
Подсолнечное масло — 1 л
7dach.ru
Продукты для икры
Время приготовления — 3 часа.
Приготовление
- Баклажаны и яблоки очистить от кожуры и порезать вместе с репчатым луком, яблоками и болгарским перцем кубиками или соломкой.
- Томаты и морковь (по желанию) измельчить в блендере или порезать кубиками.
- Все продукты добавляем постепенно. Сначала пережариваем на подсолнечном масле баклажаны. Затем добавляем морковь, лук, болгарский перец, яблоки.
- После того, как смесь пережарится, добавляем томаты.
- За полчаса до окончания приготовления добавляем чеснок и зелень.
- Еще полчаса смесь у нас тушится, а затем в горячем виде раскладываем по банкам и закатываем.
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Икра готова.
Укутываем одеялом и оставляем до остывания. Хранить без холодильника. Попробуйте, может, вам понравится этот рецепт. И приятного аппетита!