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Как охладить арбуз в кипятке 

Мира Маркина 5 часов назад
Как охладить арбуз в кипятке
Фото: depositphotos.com
Как правило, для того, чтобы охладить арбуз, люди кладут его в ведро с ледяной водой. Иные же попросту отправляют его в холодильник на несколько часов.
Однако, если у вас в запасе совсем немного времени, лучше всего воспользоваться на первый взгляд парадоксальным методом и охладить арбуз в кипятке. Как это сделать? Расскажет "Рамблер".
Прежде всего найдите подходящую емкость для арбуза: это может быть как ведро, так и тазик. Затем заполните емкость наполовину кипятком.
Далее положите арбуз в кипяток на 30 секунд. После этого достаньте его и дайте ему отдохнуть 10 минут.
Готово! Арбуз можно разрезать. Приступив к трапезе, вы удивитесь, осознав, что сердцевина ягоды гораздо холоднее комнатной температуры. Фокус в том, что под действием тепла корка арбуза расширяется и тянет за собой мякоть. А та, в свою очередь, может расшириться, лишь затратив часть собственной энергии.
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