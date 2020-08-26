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«Сегодня на ужин вулкан»: эпичные провалы на кухне 

Стелла Шмель 5 часов назад
В эпоху соцсетей многие показывают, каких успехов смогли достичь в чем-либо. Одни постят, как проводят свои спортивные тренировки, другие — красивые макияжи, а некоторые увлекаются кулинарией. И на фоне всех этих удивительных успехов других людей можно вдвойне расстроиться, когда на собственной кухне все идет наперекосяк.
Не печальтесь, ведь взлеты и падения бывают абсолютно у всех! Но у некоторых случаются особо эпичные провалы на кухне. В галерее "Рамблера" — люди, которые действительно заслужили звание горе-повара.
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