«Сегодня на ужин вулкан»: эпичные провалы на кухне 

В эпоху соцсетей многие показывают, каких успехов смогли достичь в чем-либо. Одни постят, как проводят свои спортивные тренировки, другие — красивые макияжи, а некоторые увлекаются кулинарией. И на фоне всех этих удивительных успехов других людей можно вдвойне расстроиться, когда на собственной кухне все идет наперекосяк.

Не печальтесь, ведь взлеты и падения бывают абсолютно у всех! Но у некоторых случаются особо эпичные провалы на кухне. В галерее "Рамблера" — люди, которые действительно заслужили звание горе-повара.