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Нашпигованная иглами клубника снова вернулась на полки магазинов 

Lenta.ru 2 часа назад
Клубника с иглами вернулась на полки магазинов
Фото: Lenta.ru
Покупатель Реймонд Келли (Raymond Kelly) пожаловался полиции, что на полки австралийской сети магазинов Woolworths вернулись упаковки с нашпигованной иглами клубникой. Об этом сообщает телеканал 7 News.
В среду, 19 августа, Келли купил в магазине Woolworths города Логан две упаковки с клубникой разных брендов. Он нарезал ягоды для дочери, когда обнаружил внутри швейные иглы.

«Я ужаснулся. Моя дочка могла подавиться ими и попасть в больницу, — говорит он. — Просто отвратительно. Не понимаю, как кто-то мог такое сделать».

Келли сообщил об инциденте полиции. Патрульные изъяли у него клубнику с иглами и приступили к расследованию. Затем австралиец предупредил о произошедшем представителей сети Woolworths. В четверг, 20 августа, клубнику сняли с продажи по всей сети супермаркетов. Сотрудники Woolworths проверили оставшиеся упаковки клубники, но игл в ней не обнаружили. Компания активно сотрудничает с полицией и помогает расследованию.
В начале июля сообщалось, что в Австралии на полках магазинов Woolworths появились упаковки с клубникой, нашпигованной швейными иглами. В период с 27 июня по 1 июля в отделение полиции поступило три жалобы.
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