Раскрыт секрет выбора полезной колбасы

Врач-диетолог Елена Саломатина раскрыла секрет выбора полезной колбасы. Об этом в пятницу, 21 августа, она рассказала РИА «Новости».
По словам эксперта, полезная колбаса, изготовленная из натурального мяса, редко встречается из-за малого срока хранения и дороговизны. Чтобы сократить цену и повысить срок хранения, производители добавляют в состав колбасных продуктов консерванты, красители и усилитель вкуса глутамат натрия.
Саломатина посоветовала проверять состав товара перед покупкой. В колбасе должно присутствовать мясо, но пищевые добавки нежелательны. Кроме того, необходимо обращать внимание на цвет изделия. «Важно, чтобы колбаса была не ядерно-розового цвета, потому что это означает, что в ней много нитрита, который имеет особенность переходить в канцероген», — объяснила диетолог.
В июне нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов рассказала о максимальном количестве черешни, которое допустимо съесть в течение дня. Она предупредила, что эта ягода отличается высоким содержанием углеводов, поэтому людям, страдающим от сахарного диабета или пытающимся сбросить вес, необходимо внимательно следить за ее количеством в рационе.