Раскрыт секрет выбора полезной колбасы

Врач-диетолог Елена Саломатина раскрыла секрет выбора полезной колбасы. Об этом в пятницу, 21 августа, она рассказала РИА «Новости».

По словам эксперта, полезная колбаса, изготовленная из натурального мяса, редко встречается из-за малого срока хранения и дороговизны. Чтобы сократить цену и повысить срок хранения, производители добавляют в состав колбасных продуктов консерванты, красители и усилитель вкуса глутамат натрия.

Саломатина посоветовала проверять состав товара перед покупкой. В колбасе должно присутствовать мясо, но пищевые добавки нежелательны. Кроме того, необходимо обращать внимание на цвет изделия. «Важно, чтобы колбаса была не ядерно-розового цвета, потому что это означает, что в ней много нитрита, который имеет особенность переходить в канцероген», — объяснила диетолог.