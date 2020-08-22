Названо меню полноценного завтрака 

Многие россияне привыкли завтракать кашей. Однако для полноценного завтрака этого недостаточно. Меню для правильного завтрака в эфире с радио Sputnik назвала доцент кафедры диетологии и нутрициологии РМАПО Елена Чигия.

По ее словам, каша насыщена углеводами, однако других элементов в ней недостаточно. На завтрак необходимо также есть продукты, богатые белком и клетчаткой. «Завтрак должен быть достаточно плотным, 30 процентов от рациона, поэтому это может быть, условно, салат, яйцо, каша, бутерброд с сыром, может быть, какое-то мясное блюдо», — посоветовала Чигия.

Диетолог добавила, что каши лучше варить на молоке. Так белки, содержащиеся в крупах, лучше усваиваются. Также можно приготовить гречневую кашу с творогом.

Ранее диетолог рассказал о рецепте идеального ужина. Наиболее рациональным считается вечерний прием пищи из рыбы и овощей, мяса и овощей или курицы и овощей. Также допустимо ужинать молочными и творожными продуктами.