Какие продукты помогают избавиться от усталости 

Сохранять бодрость и энергию в повседневной жизни очень сложно. Избавиться от усталости помогут регулярные занятия спортом и правильно подобранный рацион питания. «Рамблер» расскажет, какие продукты надо есть, чтобы у вас всегда были силы для новых свершений.
Бананы
В бананах содержится множество полезных веществ, таких как калий, магний, клетчатка, витамины группы В, С. Кроме того, в их состав входят натуральные сахара, которые необходимы организму для борьбы с усталостью и депрессией.
Орехи
Орехи — это самый быстрый и простой способ восполнить утраченные силы и вернуть организму бодрость и энергию. Помимо этого, плоды являются природными антиоксидантами, а значит, повышают защитные силы организма, омолаживают и нормализуют работу многих органов.
Авокадо
За счет удивительного сочетания витаминов и микроэлементов, которые заставляют мозг «проснуться» и начать работать активнее, авокадо является отличным источником энергии. Кроме того, в нем много жирных кислот Омега-3 и Омега-6, которые помогают улучшить кровообращение и снизить уровень холестерина.
Черника
О пользе этой ягоды можно говорить бесконечно, ведь это продукт, который по своему полезному составу максимально приближен к лекарственным препаратам. Эта ягода улучшает мозговое кровообращение, снимает усталость и стресс.
Фасоль
Фасоль богата клетчаткой, которая улучшает работу пищеварительной системы и очищает организм от шлаков и токсинов, что, в свою очередь, способствует повышению уровня бодрости. Также в бобовых есть витамин В1 (тиамин), который участвует в выработке энергии.
Свежая зелень
Помимо внушительного списка витаминов и минералов, входящих в состав свежей зелени, этот продукт примечателен еще и своими антиоксидантными свойствами. Зелень отлично очищает организм, производя оздоровительный эффект сразу на все тело. А значит, организм меньше угнетается под воздействием различных раздражителей. Недаром врачи рекомендуют есть зелень каждый день.