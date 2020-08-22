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Какие продукты помогают избавиться от усталости 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Какие продукты помогают избавиться от усталости
Фото: depositphotos.com
Сохранять бодрость и энергию в повседневной жизни очень сложно. Избавиться от усталости помогут регулярные занятия спортом и правильно подобранный рацион питания. «Рамблер» расскажет, какие продукты надо есть, чтобы у вас всегда были силы для новых свершений.

Бананы

В бананах содержится множество полезных веществ, таких как калий, магний, клетчатка, витамины группы В, С. Кроме того, в их состав входят натуральные сахара, которые необходимы организму для борьбы с усталостью и депрессией.

Орехи

Орехи — это самый быстрый и простой способ восполнить утраченные силы и вернуть организму бодрость и энергию. Помимо этого, плоды являются природными антиоксидантами, а значит, повышают защитные силы организма, омолаживают и нормализуют работу многих органов.

Авокадо

За счет удивительного сочетания витаминов и микроэлементов, которые заставляют мозг «проснуться» и начать работать активнее, авокадо является отличным источником энергии. Кроме того, в нем много жирных кислот Омега-3 и Омега-6, которые помогают улучшить кровообращение и снизить уровень холестерина.

Черника

О пользе этой ягоды можно говорить бесконечно, ведь это продукт, который по своему полезному составу максимально приближен к лекарственным препаратам. Эта ягода улучшает мозговое кровообращение, снимает усталость и стресс.

Фасоль

Фасоль богата клетчаткой, которая улучшает работу пищеварительной системы и очищает организм от шлаков и токсинов, что, в свою очередь, способствует повышению уровня бодрости. Также в бобовых есть витамин В1 (тиамин), который участвует в выработке энергии.

Свежая зелень

Помимо внушительного списка витаминов и минералов, входящих в состав свежей зелени, этот продукт примечателен еще и своими антиоксидантными свойствами. Зелень отлично очищает организм, производя оздоровительный эффект сразу на все тело. А значит, организм меньше угнетается под воздействием различных раздражителей. Недаром врачи рекомендуют есть зелень каждый день.
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