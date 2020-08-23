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Эксперт рассказала, какие «полезные» продукты могут навредить 

Газета.Ru и ещё 9 3 часа назад
Эксперт рассказала, какие «полезные» продукты вредят
Фото: runews24.ru
Исполнительный директор НИЦ "Здоровое питание", диетолог Зинаида Медведева рассказала в интервью "Комсомольской правде", какие продукты по ошибке считаются полезными, но на самом деле могут навредить.
Эксперт подчеркнула, что многие протеиновые батончики содержат много сахара и ультраобработанные злаковые хлопья, хотя производители указывают в составе только сушеные ягоды, орехи или семечки.

"После такого батончика очень быстро вырабатывается инсулин, а это расшатывает метаболическую систему",

— сказала Медведева.
Также в спортивных витаминах и напитках есть глюкоза и фруктоза, что делает их не лучше кока-колы. Их избыточное потребление может привести к проблемам с пищеварением и раку.
Более того, не стоит часто покупать йогурты с наполнителями, потому что в них кладут наполнители, добавки и пюре из высоко переработанного продукта, где очень много сахара.
Также не стоит часто готовить красное мясо, которое может вызывать рак. Это распространяется и на сосиски, сардельки, колбасы и копчености.
Еще Медведева рассказала, что можно потреблять не больше 10 граммов сливочного масла в день, потому что при больших объемах повысится холестерин.
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