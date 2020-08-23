Эксперт рассказала, какие «полезные» продукты вредят

Исполнительный директор НИЦ "Здоровое питание", диетолог Зинаида Медведева рассказала в интервью "Комсомольской правде", какие продукты по ошибке считаются полезными, но на самом деле могут навредить.

Эксперт подчеркнула, что многие протеиновые батончики содержат много сахара и ультраобработанные злаковые хлопья, хотя производители указывают в составе только сушеные ягоды, орехи или семечки.

"После такого батончика очень быстро вырабатывается инсулин, а это расшатывает метаболическую систему",

— сказала Медведева.

Также в спортивных витаминах и напитках есть глюкоза и фруктоза, что делает их не лучше кока-колы. Их избыточное потребление может привести к проблемам с пищеварением и раку.

Более того, не стоит часто покупать йогурты с наполнителями, потому что в них кладут наполнители, добавки и пюре из высоко переработанного продукта, где очень много сахара.

Также не стоит часто готовить красное мясо, которое может вызывать рак. Это распространяется и на сосиски, сардельки, колбасы и копчености.

Еще Медведева рассказала, что можно потреблять не больше 10 граммов сливочного масла в день, потому что при больших объемах повысится холестерин.