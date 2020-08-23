Диетологи назвали полезные жирные продукты 

Врачи-диетологи отмечают, что даже желающие похудеть, должны употреблять в пищу продукты, богатые жирами.

Диетолог Даниэль Урсуа объясняет, что среди таких продуктов оказываются яйца. При этом раньше врачи не советовали их из-за риска повышения холестерина, но сейчас многие сошлись во мнении, что по одной штуке в день их следует употреблять, потому как они содержат полезные жиры, белки и витамины.

Полезные жиры содержатся и в орехах, к тому же они на долго утоляют голод, объясняет диетолог Наталия Кальве. Специалист добавила, что орехи способствуют удержанию веса при употреблении раз в неделю.

Среди полезных жирных продуктов называют и авокадо, насыщающий организм растворимой клетчаткой и богатый жирными кислотами. Авокадо полезен и для пищеварения, и для сердечно-сосудистой системы.

При этом диетологи считают, что жирные кислот, содержащиеся в молоке, питают кишечник.

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