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Названы самые вредные блюда из картофеля 

Lenta.ru и ещё 13 9 часов назад
Названы самые вредные блюда из картофеля
Фото: Lenta.ru
Самые вредные для фигуры блюда из картофеля получаются после его обжарки. Об этом рассказала врач-диетолог Ирина Лизун в интервью радио Sputnik.
По ее словам, сам по себе картофель не вреден, однако после его обработки получаются слишком калорийные блюда, в которых содержится много крахмала. Она отметила, что классическое картофельное пюре, в особенности с маслом, также является очень калорийным блюдом.
Лизун рассказала, что самым полезным способом приготовления овоща, в том числе и для людей, сидящих на диете, является запекание молодого картофеля. Врач рекомендует употреблять продукт вместе с кожурой, так как в ней и под ней содержится ряд полезных антиоксидантов.
Ранее главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила, что жевательная резинка может помочь похудеть и снизить уровень стресса. Врач объяснила, что продукт может помочь желающим сбросить вес, так как жующий жевательную резинку человек реже устраивает перекусы, потому что работает жевательными мышцами и контролирует тягу к еде. Стародубова назвала повторяющиеся движения челюстью хорошим способом справиться со стрессом.
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Еда , Антонина Стародубова , ИА Sputnik
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