Популярный напиток оказался опасен для здоровья

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Популярный напиток "Раф", состоящий из эспрессо, сливок, молока и зачастую сиропов, может нанести серьезный вред здоровью и фигуре, рассказала "Ридусу" врач Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова

Она пояснила, что "Раф" является высококалорийным, но не может заменить полноценный прием пищи, так как не содержит необходимого количества витаминов и минералов.

"Если у человека стоит цель набрать вес, то можно употреблять этот напиток", — отметила она.

Также врач заявила, что скептически относится к "альтернативному" молоку — например, овсяному, соевому или ореховому.

"Растительное молоко — это в основном углевод и немного растительного белка. В этом смысле коровье молоко более полноценно в плане аминокислот", — добавила она.

Эксперт порекомендовала употреблять напитки с добавлением этого продукта только в случае непереносимости молочного белка, или изредка — для вкусового разнообразия.