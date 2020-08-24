Россияне стали есть меньше мяса 

В России упали продажи баранины на 9,1 процента (до 56,4 тысячи тонн) по итогам первой половины 2020 года. Причины этого — запрет Россельхознадзора на вывоз продукта из регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также закрытие рынков и магазинов из-за пандемии коронавируса, пишет «Коммерсантъ».

Россияне стали меньше есть и мясо птицы (потребление сократилось на два процента, до 2,4 миллиона тонн), говядины — на 1,3 процента (до 755 тысяч тонн). Потребление свинины выросло на 5,2 процента, до 1,93 миллиона тонн.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев связывает снижение спроса на баранину с тем, что потребители выбирают более дешевую альтернативу — мясо птицы и свинину. Эксперты добавляют, что на сокращение потребления влияет и переориентация производителей баранины на экспорт. Поставки этого мяса из России выросли на 16 процентов за шесть месяцев.

В мире потребление мяса на душу населения может упасть на три процента в этом году, что станет самым большим снижением за 20 лет. На это влияет сокращение уровня благосостояния, считают эксперты.