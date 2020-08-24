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Россияне стали есть меньше мяса 

Lenta.ru 8 часов назад
Россияне стали есть меньше мяса
Фото: Lenta.ru
В России упали продажи баранины на 9,1 процента (до 56,4 тысячи тонн) по итогам первой половины 2020 года. Причины этого — запрет Россельхознадзора на вывоз продукта из регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также закрытие рынков и магазинов из-за пандемии коронавируса, пишет «Коммерсантъ».
Россияне стали меньше есть и мясо птицы (потребление сократилось на два процента, до 2,4 миллиона тонн), говядины — на 1,3 процента (до 755 тысяч тонн). Потребление свинины выросло на 5,2 процента, до 1,93 миллиона тонн.
Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев связывает снижение спроса на баранину с тем, что потребители выбирают более дешевую альтернативу — мясо птицы и свинину. Эксперты добавляют, что на сокращение потребления влияет и переориентация производителей баранины на экспорт. Поставки этого мяса из России выросли на 16 процентов за шесть месяцев.
В мире потребление мяса на душу населения может упасть на три процента в этом году, что станет самым большим снижением за 20 лет. На это влияет сокращение уровня благосостояния, считают эксперты.
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Еда , Альберт Давлеев , Россельхознадзор
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