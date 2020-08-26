Диетолог назвала самые полезные чипсы 

Российский врач-диетолог Марият Мухина назвала фруктовые, овощные и мясные чипсы, приготовленные методом сушки, самыми полезными. Ее слова опубликовал сайт Nation News.

Врач заявила, что в чипсах, которые были приготовлены не во фритюре, сохраняется много витаминов и клетчатки. При этом традиционные картофельные снеки Мухина назвала крайне опасными для здоровья.

Эксперт посоветовала покупать чипсы, приготовленные из кураги, изюма, чернослива, бананов или цитрусовых, или же готовить их из овощей и фруктов самостоятельно.

Предпочтительнее изготавливать снеки самим, так как, по словам диетолога, некоторые производители замачивают фрукты в сахарном сиропе и употребляют сульфат серы для их окуривания, чтобы чипсы имели глянцевый вид и долго хранились.

Мухина также одобрила мясные чипсы в качестве полезного белкового перекуса. Она подчеркнула, что этот продукт изготавливается из цельного куса мяса и, в отличие от фарша, в них сложнее «что-то намешать».

Диетолог подчеркнула, что из-за изменения ритма жизни фаст-фуд плотно вошел в жизнь горожан, однако быстрая еда все равно должна быть полезной, сочетать старинные технологии, качественные фермерские продукты и демократичные цены.

Ранее эксперт по питанию Зинаида Медведева из Национального исследовательского центра «Здоровое питание» перечислила пять вредных продуктов, которые ошибочно считаются полезными. В список попали протеиновые батончики, витаминная вода, йогурты с наполнителем, красное мясо и сливочное масло.