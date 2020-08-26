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Диетолог назвала самые полезные чипсы 

Lenta.ru и ещё 4 4 часа назад
Диетолог назвала самые полезные чипсы
Фото: РИА Новости
Российский врач-диетолог Марият Мухина назвала фруктовые, овощные и мясные чипсы, приготовленные методом сушки, самыми полезными. Ее слова опубликовал сайт Nation News.
Врач заявила, что в чипсах, которые были приготовлены не во фритюре, сохраняется много витаминов и клетчатки. При этом традиционные картофельные снеки Мухина назвала крайне опасными для здоровья.

Эксперт посоветовала покупать чипсы, приготовленные из кураги, изюма, чернослива, бананов или цитрусовых, или же готовить их из овощей и фруктов самостоятельно.

Предпочтительнее изготавливать снеки самим, так как, по словам диетолога, некоторые производители замачивают фрукты в сахарном сиропе и употребляют сульфат серы для их окуривания, чтобы чипсы имели глянцевый вид и долго хранились.
Мухина также одобрила мясные чипсы в качестве полезного белкового перекуса. Она подчеркнула, что этот продукт изготавливается из цельного куса мяса и, в отличие от фарша, в них сложнее «что-то намешать».
Диетолог подчеркнула, что из-за изменения ритма жизни фаст-фуд плотно вошел в жизнь горожан, однако быстрая еда все равно должна быть полезной, сочетать старинные технологии, качественные фермерские продукты и демократичные цены.
Ранее эксперт по питанию Зинаида Медведева из Национального исследовательского центра «Здоровое питание» перечислила пять вредных продуктов, которые ошибочно считаются полезными. В список попали протеиновые батончики, витаминная вода, йогурты с наполнителем, красное мясо и сливочное масло.
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Еда , Марият Мухина
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