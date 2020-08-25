Борьба с потеплением может повысить цены на еду

Согласно Парижскому соглашению, которое предусматривает сдерживание глобального потепления, мер по предотвращению новых выбросов в атмосферу будет недостаточно. Ученые отмечают, что для достижения целей необходимо начать удалять уже имеющийся углекислый газ из атмосферы. Новое исследование обращает внимание, что технологии по «улавливанию» СО2 окажут серьезное воздействие на энергетику, водоснабжение и производство. Эксперты также предупреждают, что в некоторых частях мира цены на еду могут вырасти более чем в пять раз.

На данный момент есть несколько идей, как можно «вылавливать» СО2. Одна из них называется BECCS — биоэнергетика с улавливанием и хранением углерода. Она предполагает выращивание культур, которые поглощают CO2, а затем их сжигание для получения электричества. В процессе горения углерод будет захватываться и храниться в специальных резервуарах. Однако реализация такой идеи потребовала бы огромных территорий, что уменьшило бы количество земли для сельского хозяйства. Еще одна предложенная технология — DAC, она направлена на прямой захват воздуха с «вытягиванием» CO2. Ряд экспериментальных установок DAC уже показал определенный успех. Но ученые не торопятся радоваться, так как не совсем понятно, как такая система отразится на других аспектах (сельском хозяйстве, водоснабжении и т.д.).

Новое исследование рассматривает крупномасштабное внедрение целого ряда подобных технологий. После проведенного анализа, ученые обнаружили, что энергетические и водные ресурсы, необходимые для этих процессов, будут очень большими.

Например, DAC требует большое количество тепла. Для этого потребуется энергия, равная 115% от текущего мирового потребления природного газа. Вода для DAC требуется в размере 35% от используемой в мировом производстве электроэнергии сейчас.

Согласно докладу, при широком использовании DAC во многих частях мира произойдет существенное повышение цен на кукурузу, пшеницу и рис. В наибольшей степени пострадают районы Африки, где к 2050 году цены могут вырасти на 5 — 600%. В Индии, Пакистане и многих других странах Азии цены могут вырасти в три — пять раз, а в Европе и Южной Америке — удвоиться или утроиться.

Авторы работы не хотят приуменьшать значимость технологий по устранению СО2, но считают, что прежде, чем запускать такие системы массово, стоит тщательнее изучить их влияние на мировую экономику.