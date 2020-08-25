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Какие продукты не стоит есть натощак 

Gotovim-Edim.Ru 19 часов назад
Какие продукты нельзя есть натощак
Фото: depositphotos.com
Когда мы голодны, съесть мы можем что угодно. Однако в этом случае нужно задуматься о влиянии разных продуктов на организм. Знаете, какой завтрак является самым популярным? Круассан, сок апельсина и чашечка кофе. Однако это весьма не полезный завтрак, который не стоит употреблять на голодный желудок. Подробнее расскажем и о других подобных продуктах.

Кофе

Этот напиток ускоряет продукцию желудочного сока, из-за чего раздражается слизистая и желудок. В итоге вы можете заработать гастрит или язва.

Холодная газировка

Все мы знаем, что утро нужно начинать со стакана воды. Именно таким образом можно запустить процесс пищеварения и ускорить обмен веществ. Однако вода должна быть теплой или комнатной температуры, поскольку холодная вода негативно влияет на организм.

Дрожжи

Любая выпечка с дрожжами отлично утоляет голод, но является не самым лучшим выбором, если вы проголодались. Дрожжи вызывают повышенное газообразование, неприятные ощущения и тяжесть в желудке. Если вы любите горячую выпечку на завтрак, готовьте блинчики или слоеное тесто.
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