Во время диеты многие сталкиваются с аппетитом, который становится сложно контролировать. Чтобы избавиться от навязчивого чувства голода, прибегают к разным методам, среди них жевание жвачки, которая призвана заменить еду. Однако это не только вредно, но и приводит к противоположному результату, рассказала нутрициолог, тренер и блогер Екатерина Медушкина.

Жевательная резинка впервые вошла в жизнь людей еще до наступления нашей эры. Конечно, с современным продуктом она имела мало общего: в качестве жвачки использовались смола, каучук и другие похожие вещества. Современная жевательная резинка обычно состоит из синтетических полимеров, а также различных добавок. Но несмотря на такое долгое существование в жизни людей, жвачка вряд ли может считаться полезным продуктом, в первую очередь из-за влияния на желудок: общеизвестно, что она способствует выделению желудочного сока, что может быть вредно. Однако у использования жевательной резинки есть и положительные свойства. А многие уверены, что она еще и помогает похудеть. Так ли это на самом деле? Рассказывает нутрициолог Екатерина Медушкина.

«Ее применение оправдано больше рекомендациями стоматологов, потому что она очищает полость рта от остатков пищи, освежает дыхание и дает нагрузку на жевательный аппарат, тем самым стимулируя кровоснабжение десен и жевательных мышц. Из отрицательных сторон можно назвать то, что долгое жевание может вызвать истощение слюнных желез. И самое главное — жвачка стимулирует активное выделение желудочного сока. Организм думает, что ему дали еду, и готовится к ее перевариванию. Именно поэтому ее категорически нельзя жевать натощак, так же, как нельзя пытаться с помощью жвачки “сбить аппетит”. Это может привести к заболеваниям ЖКТ».