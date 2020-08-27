Продукты, которые запрещены в некоторых странах 

Разные народы, разные обычаи и разные стандарты здоровья. Хотя некоторые продукты разрешены в одной стране, вам будет трудно найти их в других местах. Могут быть и другие причины, по которым определенные продукты запрещены в разных местах по всему миру, будь то по состоянию здоровья, окружающей среды или культурным причинам.

1. Фермированный лосось.

Хотя лосось часто является рекомендуемой пищей для здорового образа жизни, фермы также имеют свои недостатки. По данным Агентства по охране окружающей среды, эти лососевые фермы представляют ряд экологических проблем. Поэтому в некоторых странах, таких как Новая Зеландия или Австралия, запрещено продавать и потреблять в целях защиты окружающей среды.

2. Киндер яйцо.

Этот британский деликатес, который любят дети всего мира, будет трудно найти в Соединенных Штатах. Эта шоколадная конфета запрещена в Америке, потому что она содержит несъедобный предмет (сюрприз в форме игрушки), что недопустимо в Соединенных Штатах, по данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами. Согласно местным стандартам, подобные продукты представляют опасную угрозу, которая может вызвать удушье.

3. Фуа-гра.

Хотя фуа-гра считается французским деликатесом, его можно забыть, например, в Калифорнии. Это государство недавно возобновило запрет на этот очень ценный деликатес из-за бесчеловечного обращения с животными. Птицы принудительно вводятся с помощью зондов для кормления непосредственно в их желудки в гораздо больших количествах, чем они могли бы потреблять для увеличения и откорма своей печени. Помимо Калифорнии, фуа-гра также запрещены в Италии, Индии, Дании, Финляндии, Норвегии, Польше, Израиле и Германии.

4. Жевательная резинка.

Сингапур славится своей чистотой, поэтому даже обычная жвачка может представлять угрозу для него в виде загрязнения. Стремясь содержать улицы в чистоте, страна запретила жевательную резинку еще в 1992 году. Их продажа здесь запрещена в соответствии с высоким штрафом и может привести к тюремному заключению сроком на два года.

5. Кетчуп.

Во французских школах любители кетчупа могут столкнуться с большими проблемами. В 2011 году они представили новые рекомендации по питанию, которые включают, в частности, запрет на эти популярные томатные деликатесы. Кетчуп воспринимается здесь как угроза французским кулинарным традициям. Однако ограничение содержит одно исключение. Раз в неделю дети могут брать его с картошкой фри.