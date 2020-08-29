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Назван продукт, уменьшающий продолжительность жизни 

РИА «ФедералПресс» и ещё 4 6 часов назад
Назван продукт, уменьшающий продолжительность жизни
Фото: РИА "ФедералПресс"
По словам Павловой, колбаса считается продуктом, который способен уменьшить продолжительность жизни. Эндокринолог отметила, что в этом продукте содержится много нитратов, которые добавляют в фарш, чтобы избежать появление инфекции в мясе. Специалист утверждает, что нитраты защищают человека. Однако вещества вредны, если вступают в реакцию с белками. Из-за этого образуются продукты гликирования.
Павлова отметила, что эти продукты увеличивают риск развития болезней сердца, сахарного диабета второго типа, онкологии и уменьшают продолжительность жизни. Эндокринолог рекомендовала не обольщаться на счет колбас с пометкой «органический продукт», сообщают РИА «Новости».
«Органическая колбаса превращается в такой же детонатор тяжелых болезней, как и дешевые сосиски», — предупредила Павлова.
Ранее Елена Малышева показала свою спальню, а также рассказала секрет хорошего сна. Рекомендации она опубликовала на своей странице в Instagram.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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Еда , Здоровье , Елена Малышева , РИА Новости , ФедералПресс
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