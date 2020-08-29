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Назван популярный в РФ продукт, уменьшающий сроки жизни 

Диана Товсепова 1 час назад
Назван популярный в РФ продукт, сокращающий жизнь
Фото: depositphotos.com
По словам эндокринолога Зухры Павловой, в числе любимых россиянами продуктов, есть тот, который может реально сократить потребителям жизнь.
Таким продуктом является колбаса. Все дел в том что в фарш, из которого делают колбасу, добавляют нитраты, чтобы избежать появления инфекции в мясе. Так, нитраты защищают человека, если вступают в реакцию с белками, образуются продукты гликирования и становятся вредны.
Павлова отметила, что эти продукты увеличивают риск развития сахарного диабета второго типа, болезней сердца, онкологии и уменьшают продолжительность жизни. Эндокринолог отметила, что не стоит доверять пометке "органический продукт" на некоторых колбасах.

"Органическая колбаса превращается в такой же детонатор тяжелых болезней, как и дешевые сосиски", — предупредила Павлова.

Ранее "Рамблер" рассказывал, какие продукты могут убить иммунитет.
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