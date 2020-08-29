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Назван простой способ снизить давление 

РИА Новости и ещё 8 29 августа 2020
Назван простой способ снизить давление
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Ежедневное употребление оливкового масла способно снизить артериальное давление. К такому выводу пришли ученые из университета Ла Троба в Мельбурне, исследование которых опубликовано в журнале MedicalXpress.
Специалисты отобрали 50 добровольцев, половина из которых в течение трех недель употребляла масло первого отжима, а другая половина — рафинированное масло. Отмечается, что в ходе эксперимента участники не принимали лекарств.
В результате у людей из первой группы на 2,5 процента снизилось центральное артериальное давление и на два процента — периферическое систолическое.
Ученые объяснили такой эффект тем, что оливковое масло богато различными активными соединениями. В нем содержатся полифенолы, которые имеют противовоспалительные и антиоксидантные свойства.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названы способы поднять давление без лекарств.
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