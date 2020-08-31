Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Любовь россиян к укропу объяснили 

Lenta.ru и ещё 5 2 часа назад
Любовь россиян к укропу объяснили
Фото: Lenta.ru
Британская журналистка с русскими корнями Лиза Хейзлдайн (Lisa Haseldine) посвятила материал в журнале New Statesman страсти россиян к укропу. В статье она попыталась объяснить сильную любовь к этому виду зелени в России. В то время как западная публика встречает укроп в ряде специфичных блюд, таких как маринованные огурцы или лосось по-скандинавски, россияне любят добавлять его повсеместно, пишет автор.
По словам иностранной журналистки, в России принято посыпать укропом «традиционные блюда» — борщ, пельмени или салат оливье. «Он придает этим блюдам характерный восточноевропейский вкус», — считает Хейзлдайн. Однако только традиционной пищей его употребление не ограничивается: укроп проник и в другие кухни, распространенные в России — японскую, китайскую, итальянскую и французскую.

«Никогда не угадаешь, где появится укроп: к твоему удивлению (и в конечном итоге разочарованию), тебе доставят посыпанные им суши, сдобренную им жареную картошку и пиццу с его добавлением. Даже товары из супермаркета от этого не застрахованы: вам не составит труда найти чипсы или сыр со вкусом укропа», — пишет автор.

Она полагает, что укроп — пряная трава, лишенная «романтики базилика или изысканности розмарина», которая способна как подчеркнуть вкус блюда, так и уничтожить его. Но жителей России это не смущает. Культовый статус укропа в стране активно изучают на Западе. Если вбить в поисковик Russia dill (Россия укроп), то можно найти множество статей, авторы которых пытаются раскрыть секрет популярности этого растения. В Facebook даже есть группа DILLWATCH, которую ведет корреспондент Guardian по Центральной и Восточной Европы Шон Уокер. Сообщество посвящено обнаружению укропа в неожиданных местах и исследованию этого феномена.
Вера россиян в укроп остается неизменной, считает журналистка. «Легенда гласит даже, что космонавты брали с собой укроп во время космических полетов: причиной было то, что он препятствует образованию газов», — пишет Хейзлдайн, указывая на происхождение слова «укроп», который в переводе с древнескандинавского означает «успокаивать».
Последние новости
Ефремов объяснил похмельем признание вины в смертельном ДТП Ефремов объяснил похмельем признание вины в смертельном ДТП В России зарегистрировали препарат «Фризиум» для тяжелобольных детей В России зарегистрировали препарат «Фризиум» для тяжелобольных детей Помощник Путина сообщил об историческом взлете российской экономики Помощник Путина сообщил об историческом взлете российской экономики
Женский форум
Еда , The Guardian
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Полнейший 18+»: Ивлеева разделась на спор
«Полнейший 18+»: Ивлеева разделась на спор
Бузова оголилась в бане вслед за Чеховой
Бузова оголилась в бане вслед за Чеховой
Время не щадит: звезды, которые резко постарели
Время не щадит: звезды, которые резко постарели
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Что стало с малышом, родившимся седым
04:01
Что стало с малышом, родившимся седым
Дети
Главные скандалистки российского шоу-бизнеса
11:26
Главные скандалистки российского шоу-бизнеса
Звёзды
Как избавиться от лишних кило без сложных диет
05:09
Как избавиться от лишних кило без сложных диет
Здоровье
Солист Little Big объявил о разводе с Татаркой
06:27
Солист Little Big объявил о разводе с Татаркой
Звёзды
Эксперты рассказали о пользе сегодняшней «Докторской»
20:10
Эксперты рассказали о пользе сегодняшней «Докторской»
Еда Здоровье
Анна Михалкова показала внучку, ставшую копией деда
02:56
Анна Михалкова показала внучку, ставшую копией деда
Звёзды Дети
Стало известно, чем болен Дмитрий Певцов
00:22
Стало известно, чем болен Дмитрий Певцов
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение