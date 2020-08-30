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Обезжиренные продукты: так ли полезны, как кажется 

Gotovim-Edim.Ru 15 часов назад
Обезжиренные продукты: так ли полезны, как кажется
Фото: depositphotos.com
Обезжиривать продукты придумали в Штатах. Поначалу такую меру придумали для борьбы с холестерином. Американцам врачи внушали, что кушать можно любую пищу, но упаси Бог съесть животный жир. Все мы можем теперь воочию увидеть до чего довела такая система питания. Чем же вредны обезжиренные продукты? Попробуем разобраться.
Казалось бы, от обезжиренных продуктов одна польза, но нет. На самом деле они даже вреднее жирных, так как содержат убойную дозу углеводов.
Все худеющие хотят сбросить как можно больше, но при этом тратить в процессе похудения как можно меньше. Специалисты рассказали, что абсолютно нулевой жирности у молочки не бывает, поэтому полностью обезжирить его невозможно. Максимум, до чего можно уменьшить жирность — это до 0,5%.
Поэтому продукты с низким содержанием жира нужно называть маложирными, а не полностью обезжиренными. Почему обезжиренные продукты высококалорийны? Дело в том, что они быстро портятся, поэтому в их составе должно быть много консервантов, которые сами по себе высококалорийны. Из-за этого от маложирных продуктов люди больше поправляются, чем от высокожирный молочки.
В состав низкокалорийной молочки входят еще и трансжиры, стабилизаторы и подсластители. Если вы не понимаете, откуда они там взялись, все очень просто: такой список позволяет увеличить срок хранения низкожирной молочки. Помимо этого они улучшают практически безвкусные продукты, которыми они становятся после уменьшения жирности.
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