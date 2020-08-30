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Диетолог рассказала о пользе орехов в рационе 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Диетолог рассказала о пользе орехов
Фото: depositphotos.com
Какую пользу могут принести орехи, и кому они будут особенно полезны рассказала порталу Утро.ру заведующая отделением консультативной диагностики Клиники МКЦ ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России Наталья Артемьева.
Известно, что орехи содержат калий, магний, кальций, фосфор, а кроме того являются источником Омега-3 жирных кислот.
Так, кедровые орешки содержат много витамина А, Е, С, К и группы В, а их масло содержит в пять раз больше витамина Е, чем в оливковое. Именно поэтому они считаются самыми ценными.
Кедровые орехи очень полезны растущему организм. Они обладают антиоксидантным действием, помогают улучшить лактацию, снизить холестерин, играют ведущую в углеводном обмене, — говорит Артемьева.
Однако слишком налегать на орехи тоже не рекомендуется — можно есть 35-50 граммов продукта два-три раза в неделю.
Как рассказала порталу «Царьград» диетолог Мария Королева, у некоторых людей может быть скрытая непереносимость орехов, и потому в случае подозрительных реакций организма нужно сразу же обращаться к врачу. Но в случае хорошей усваиваемости организмом, орехи могут стать идеальным перекусом между обедом и ужином — их удобно брать на работу и они дают чувство сытости.
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Еда , Здоровье , Наталья Артемьева , Минздрав РФ , Ytro.ru
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