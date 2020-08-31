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Диетолог рассказала, когда можно есть шаурму 

News.ru и ещё 1 31 минуту назад
Диетолог рассказала, когда можно есть шаурму
Фото: depositphotos.com
Шаурму можно есть в любое время суток, она не приведёт к набору веса. Об этом сообщила диетолог Нурия Дианова.

Иногда можно съесть шаурму на ужин, но каждый день не стоит, — цитирует её «Ридус».

По мнению врача, шаурму вместе с каким-то горячим напитком вполне можно съесть на завтрак, обед или даже на ужин, но не стоит этого делать каждый день. Дианова добавила, что ужин всё-таки должен состоять из овощей и белков. По её мнению, в нём не должно быть лишних углеводов.
Она также добавила, что не стоит пропускать обед, поскольку это вызовет переедание за ужином и как следствие отсутствие аппетита за завтраком. По словам доктора, при идеальном пищеварении утром всегда должен быть аппетит.
Кроме того, по её мнению, уличная шаурма не всегда соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, поскольку следовать им в маленьких палатках невозможно. По мнению врача, также в курицу уличной шаурмы кладут слишком много жира и кожи, а в приправах содержится много модифицированных крахмалов и скрытого сахара.
Дианова считает, что лучше всего готовить шаурму дома самостоятельно, предварительно купив все ингредиенты.
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